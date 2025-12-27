Filandari, sequestrati 40 kg di materiale esplodente e pirotecnico: una persona denunciata

Nel corso della serata di ieri, a Filandari, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vibo Valentia, unitamente a personale della Stazione Carabinieri di Francica, a seguito di un controllo, hanno denunciato in stato di libertà un uomo per il reato di detenzione illecita di materiale esplodente e pirotecnico.

Si tratta di un ventisettenne residente a Filandari, incensurato, che deteneva senza alcuna autorizzazione circa 40 chilogrammi di materiale esplodente e pirotecnico, rinvenuti all’interno di un garage nella frazione Pizzinni.

Il materiale è stato sottoposto a sequestro e sarà distrutto, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, dai Carabinieri Artificieri del Comando provinciale Carabinieri di Catanzaro, competenti anche per l’area di Vibo Valentia.

Gli accertamenti, finalizzati anche a ricostruire la provenienza del materiale, proseguono da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vibo Valentia e della Stazione Carabinieri di Francica, mantenendo costantemente informata la Procura della Repubblica di Vibo Valentia.