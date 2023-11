Filandari, maggioranza in frantumi: Restuccia, Maccarone, Guerrera e Pesce sbattono la porta e fondano un nuovo gruppo

Destino amministrativo con il punto interrogativo per il sindaco Rita Fuduli. Quattro componenti di maggioranza (Gianluca Restuccia, Mary Maccarone, Gilda Guerrera e Giuseppe Pesce), delusi dal percorso finora condotto, hanno deciso di interrompere la loro avventura a fianco del primo cittadino e di intraprendere una nuova strada. Di seguito, proponiamo la missiva nella quale hanno esposto le motivazioni della loro scelta:

Noi consiglieri comunali del gruppo di maggioranza Gianluca Restuccia, Mary Maccarone, Gilda Guerrera e Giuseppe Pesce, comunichiamo, ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento del Consiglio comunale, il distacco dal gruppo “Con e per la gente” e la costituzione di un gruppo autonomo di maggioranza denominato “Liberi per Filandari”. Le continue omissioni e i silenzi persistenti, nonché la mancanza di collaborazione e confronto (con il gruppo interno) ha, via via, svilito la nostra personale dignità, oltre che il ruolo e le funzioni a noi attribuite, portandoci, preso atto di questo atteggiamento contrario, a tale odierna decisione.Le nostre richieste di discussione aperta e di attuazione dell’originario programma elettorale sono rimaste inascoltate e l’azione politica della lista “Con e per la gente” è sempre più distante dagli obiettivi prefissati e dalla nostra personale visione politica, la quale, teniamo a precisare, è rimasta immutata da maggio. Nel giro di poco tempo, purtroppo, abbiamo dovuto registrare che l’azione politica non era (e non è) più in linea con lo spirito originario del Gruppo e con il programma elettorale, unanimemente condiviso.Ciò nonostante abbiamo sempre tentato di mantenere l’unità del gruppo nel rispetto degli elettori, tollerando anche comportamenti assolutamente non rispettosi delle dinamiche di gruppo.La presente, per rendere, quindi, noto ai cittadini filandaresi che, trascorsi sei mesi dall’elezione di questa Amministrazione, l’assoluta infruttuosità del rapporto tra i sottoscritti e la Giunta comunale nonché la mancata attuazione di quegli accordi di programma e di attuazione programmatica che erano stati stipulati in sede di presentazione della lista per le elezioni, ci inducono – in ossequio ad una superiore esigenza di trasparenza nei confronti dei cittadini ed onestà intellettuale personale – ad uscire dal gruppo di maggioranza rappresentato dal sindaco Rita Fuduli.Si ribadisce, che la nostra decisione non deve essere letta come una disattesa degli impegni presi con gli elettori, in quanto è nostra intenzione proseguire l’attività di controllo dell’operato amministrativo. Ci poniamo, infatti, l’obiettivo all’interno della maggioranza di dare uno slancio incisivo per l’attuazione del programma elettorale e delle linee programmatiche che hanno caratterizzato la scelta di candidatura nell’Amministrazione Fuduli e di valutare di volta in volta, in seno a ogni Consiglio comunale, di condividere o meno i punti presentati all’ordine del giorno.Comunichiamo, altresì, il nome del capogruppo identificato nella persona del consigliere Gianluca Restuccia il quale, contemporaneamente, si dimette dalla carica di capogruppo della lista di maggioranza “Con e per la gente”.