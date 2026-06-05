Filadelfia suona la vittoria: i talenti della “Montalcini” conquistano l’Italia e fanno grande la città

Il sindaco Anna Bartucca, l’Amministrazione comunale e l’intera comunità di Filadelfia esprimono le più vive e sentite congratulazioni ai ragazzi dell’Istituto Omnicomprensivo “Rita Levi Montalcini” per gli straordinari successi conseguiti e per l’eccellenza dimostrata nel panorama musicale e formativo.

Gli studenti dell’Istituto si sono distinti in modo eccezionale portando in alto il nome della città. In particolare, la comunità celebra con immenso orgoglio i seguenti prestigiosi traguardi: primo premio assoluto conferito all’ensemble di chitarre in occasione del Concorso Musicale Città di Filadelfia “Paolo Serrao”; primo premio conquistato dall’orchestra dell’Istituto al prestigioso Concorso Musicale di Scandicci, in Toscana.

A queste straordinarie vittorie collettive si aggiunge un importante riconoscimento individuale per il percorso formativo e professionale dei giovani del territorio: l’assegnazione di una borsa di studio del valore di 2.000 euro a Giovanni Bartucca per la frequenza di un corso di saldatura.

“Si tratta – spiega il sindaco – di traguardi prestigiosi che rendono orgogliosa tutta la nostra comunità e che rappresentano il frutto maturo dell’impegno, del talento e della passione dei nostri studenti. A voi ragazzi va il nostro applauso più sincero per aver rappresentato Filadelfia con entusiasmo ed eccellenza. Complimenti a tutti per questo bellissimo successo!“.

Un sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza va alla dirigente scolastica e a tutti gli insegnanti “che, con dedizione, professionalità e amore per il proprio lavoro, accompagnano ogni giorno i ragazzi nel loro percorso formativo, trasmettendo entusiasmo, valori e una profonda passione per la musica, il lavoro e la cultura», sono le conclusioni della nota.