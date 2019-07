Filadelfia, successo per l’esibizione della “New Zeffiria”

Come da tradizione la “New Zeffiria” nel saggio di fine anno affronta temi che riguardano la stretta attualità del nostro vivere quotidiano nel tentativo di sensibilizzare in primo luogo le allieve che seguono i corsi e le persone sui temi essenziali della nostra vita.

Nella sostanza l’approccio è sempre stato pedagogico che unisce l’educazione e la danza come strumenti potenti per educare le persone a vivere un mondo migliore. Lo scorso anno i temi trattati sono stati i “Confini” – Bianco e Nero, Guerra e Pace. L’anno precedente “Etere” – Acqua, Aria, Terra e Fuoco; “Vittoria” – la donna in tutte le sue sfaccettature. Quest’anno la coreografa Francesca De Nisi e la maestra Sabrina Serratore, hanno voluto trattare il tema “Omnia vincit amor” che significa l’amore vince su tutto. Uno spettacolo dedicato a tutte le forme di amore esistenti nel mondo: l’amore per i propri figli, per i genitori, amici, partner, maestri e i propri allievi/e. Ed è proprio sull’amore che le allieve che si sono esibite verso un pubblico entusiasta ed emozionato, che ha seguito con empatia tutto lo spettacolo, confermato dal tripudio finale che le persone presenti, in un palazzetto dello sport gremito in ordine di posto, ha attribuito alle allieve della “New Zeffiria” e alle sue maestre. Toccante è stato il momento in cui la coreografa e maestra Francesca De Nisi visibilmente emozionata, ha esortato le sue allieve a credere in se stesse e ad andare avanti affrontando i pregiudizi della vita nell’ambiente in cui si cresce. Inoltre ha ricordato come molte allieve scritte alla “New Zeffiria” hanno raggiunto importanti traguardi artistici che le hanno concesso di trasferirsi in scuole a livello nazionale e che per altre si è aperta questa strada, andando ad arricchire i tanti e importanti traguardi che la scuola ha raggiunto sia a livello regionale che nazionale. Un altro momento di grande emozione è stato quando il presidente Sergio De Nisi, nel ringraziare i presenti e la presentatrice Stefania Mazzotta e i collaboratori per le coreografie guidati dalla grande creatività di Elisabetta Talora, ha messo in evidenza come la “New Zeffiria” è “una vera e grande famiglia in cui i componenti si aiutano sempre anche nei momenti grande dolore e difficoltà”. Lo spettacolo è piaciuto tant’è che è stata richiesta un esibizione estiva in piazza Monsignor Serrao, dedicata a tutti coloro che non sono riusciti a prendere parte alla serata del 3 luglio per la mancanza di posti disponibili e ai migranti di Filadelfia che da sempre seguono con interesse gli eventi “New Zeffiria”. Appuntamento dunque per giorno 5 agosto alle ore 22.