Filadelfia, successo per il Concerto di Capodanno

Anche quest’anno si è rinnovato il tradizionale Concerto di Capodanno organizzato dall’Associazione Diapason – Giovanni Gemelli di Filadelfia, che è divenuto, ormai, un appuntamento culturale fisso per la Città, cosi come dichiarato, anche, dal sindaco Anna Bartucca, nel suo saluto al numeroso pubblico presente. Entusiasmanete e coinvolgente, il concerto, diretto dal M° Francesco Conidi (il M° Massimo Campisano, altro Direttore Artistico, nell’occasione, era presente come esecutore) è stato lungamente applaudito dai presenti, per lo spettacolo e la bellezza del repertorio, eseguito con grande maestria da una Orchestra che ha raggiunto un ottimo livello artistico, conseguente alle pluridecennali esperienze con tanti Maestri famosi come Ingrosso, Belloli, De Haan e Creux; ed attraverso le esperienze nei concorsi in Italia e Svizzera.



Un repertorio quasi completamente rinnovato ed accattivante, frutto del quotidiano lavoro dei Maestri, anche per merito di grandi esecutori e solisti quali i Maestri Raffaele Giampà, Gianfranco Bilotta, Giovanni Bartucca, Conidi Tommaso, Angela Marrella, Bruno Bartucca, Vito Torchia, Francesco Rotella, Maurizio Agruso e dal M° Giovanni Rondinelli. Alla manifestazione, sold out come sempre, erano presenti il sindaco e la Giunta, il comandante della Polizia municipale Morano, il consigliere regionale Francesco De Nisi ed il tenente colonnello Rosaio Masdea, il sindaco di Francavilla Giuseppe Pizzonia. Presente, inoltre, Giovanni Gemelli, nipote del prefetto Gemelli al quale è stata intitolata l’Orchestra, il quale si è detto entusiasta della circostanza che Filadelfia ricordi la figura del caro nonno e pronto a collaborare con la nostra Associazione per eventi futuri. Il presidente Bruno Caruso e la vicepresidente Francsca De Nisi, con tutto il direttivo, hanno poi, unitamente ai direttori artistici, comunicato i prossimi impegni che l’Associazione si appresta a varare, tra i quali, un concerto a Lamezia Terme presso il Politeama, il concerto presso i Musei Vaticani in Roma ed altre illustri collaborazioni artistiche.