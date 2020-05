Filadelfia, raccolta differenziata anche al cimitero: collocati 20 mini isole ecologiche

La raccolta differenziata arriva anche al cimitero. All’interno sono stati collocati tre tipologie di mastelli (organico – indifferenziata – plastica) dove sarà possibile depositare i vari tipi di rifiuto.



Ogni luogo merita rispetto ancor più se, lì, si celebra il ricordo di chi abbiamo amato e se ne è andato. Pulizia e ordine sono l’obiettivo per cui il Comune di Filadelfia avvia la raccolta differenziata nel cimitero del capoluogo, l’invito a dividere i materiali buttati. “Cominciamo dal cimitero del capoluogo, per tastare il polso dei visitatori e per abituarci tutti a differenziare anche questi rifiuti, che sembrano poca cosa, ma che dobbiamo imparare a valutare come gli altri – commenta il sindaco Maurizio De Nisi –. Se, come pensiamo, i filadelfiesi capiranno che, anche queste nuove abitudini, sono una forma di rispetto per chi è sepolto lì, introdurremo la nuova raccolta differenziata anche a Montesoro. Da parte mia, non ho dubbi che tutti ci impegneremo per dare una prova di grande civiltà. Gli strumenti non mancheranno: sono 20 le postazioni disseminate in diversi punti. L’invito a tutti è di cercare le mini isole ecologiche e separare i rifiuti come segue:

nel mastello dell’organico saranno depositati fiori appassiti, foglie, potature, siepi, sfalci d’erba, cortecce e piante appassite prive del vaso;

nel mastello della plastica andranno imballaggi di plastica come bottiglie, flaconi, buste di plastica e vaschette;

nel contenitore dell’indifferenziata andranno i lumini, fiori finti, candele e stracci”.