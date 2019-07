Filadelfia, lunedì l’inaugurazione dell’Opera raffigurante l’introduzione dell’Inno alla Gioia

Lunedì, alle 22:30, in località Ficarazza nell’ambito del progetto “Filadelfia Festival 2019” organizzato dall’associazione “Melody”, in presenza del sindaco Maurizio De Nisi, dell’assessore alla Cultura Bruno Caruso e delle Autorità, si terrà l’inaugurazione del completamento dell’importante Opera raffigurante l’Inno alla Gioia di Ludwig Van Beethoven, inno ufficiale dell’Unione Europea .

Filadelfiesi, visitatori e turisti potranno ammirare – grazie anche ad un innovativo sistema d’illuminazione – una inedita opera ideata in occasione del “Filadelfia Festival 2017” intitolato al compositore filadelfiese Paolo Serrao e che nel corso degli anni ha richiamato nella cittadina centinaia di giovani talenti provenienti anche da altre nazioni.

Il valore dell’Opera è di di fondamentale importanza per la Città di Filadelfia, poichè il tessuto urbano si arricchisce e l’opera entrerà a far parte della quotidianità di tutti i cittadini. Il progetto realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Filadelfia e grazie all’azienda “Palermo Ferro battuto”, all’Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia, alle aziende “Francesco Catruso impianti elettrici” e “Gardenia marmi”.

A rimarcare il concetto che sta alla base del progetto il presidente dell’associazione “Melody” Francesco Conidi: “L’arte ha un compito preciso: quello di aprire le coscienze. Senza di questo il mondo inaridisce. L’opera d’arte è un puro gioco tra visione e pensiero, ciascuno anima e illumina l’altro in un’unica esperienza” .

L’Orchestra di Fiati “G. Gemelli” eseguirà per l’occasione l’Inno alla Gioia.