Filadelfia, inaugurata l’Opera raffigurante l’Inno alla Gioia

È stata inaugurata, a Filadelfia, presso la Ficarazza, l’Opera raffigurante l’Inno alla Gioia di Ludwig Van Beethoven, Inno ufficiale dell’Unione Europea.

La cerimonia si è svolta ieri. Le Autorità comunali – rappresentate dal sindaco Maurizio De Nisi, dal vicesindaco Antonio Carchedi, dagli assessori Anna Bartucca e Bruno Caruso – sono state accolte da una folla entusiasta che, dopo il concerto della Junior Orchestra “G. Gemelli” in Piazza Serrao, si è recata in corteo fino alla strada prospiciente il monumento.

Il progetto ideato in occasione del Concorso “Festival Internazionale Città di Filadelfia”, organizzato dall’Associazione musicale Melody e intitolato al musicista Paolo Serrao, è stato realizzato in condivisione e con il sostegno dell’Amministrazione comunale di Filadelfia e con la collaborazione dell’azienda Palermo Ferro Battuto, dell’Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia, delle aziende Francesco Caruso Impianti Elettrici e Gardenia Marmi. Nel suo intervento il sindaco Maurizio De Nisi ha rivolto un sincero apprezzamento e ringraziamento a quanti si sono impegnati per la riuscita del progetto porgendo un caloroso saluto ai filadelfiesi. A seguire l’intervento del direttore artistico dell’Associazione Melody Tommaso Conidi, il quale ha evidenziato come l’Inno alla Gioia, attraverso il linguaggio universale della musica, esprime gli ideali di libertà, pace e solidarietà perseguiti dall’Europa. Hanno concluso la cerimonia l’intervento della dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia Maria Francesca Viscone e il professor Francesco Lipari dell’Istituto Ipsia che hanno sottolineato che “quando le Istituzioni insieme ai privati collaborano e svolgono le proprie funzioni nel reciproco rispetto dei ruoli, tutto è più semplice e funzionante”.

La cerimonia si è conclusa con l’illuminazione dei pannelli e con l’Orchestra di Fiati “G. Gemelli”, diretta dai maestri Massimo Campisano e Francesco Conidi, che ha eseguito per l’ occasione l’Inno alla Gioia.