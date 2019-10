Filadelfia, il Pd prova a rinascere: parola d’ordine partecipazione

“Filadelfia domani…” è stata la tematica attorno alla quale un folto gruppo di tesserati del Partito Democratico e di cittadini si è confrontato per rilanciare un’idea progettuale da tradurre in azioni concrete. Le parole d’ordine sono state: dialogo e partecipazione, sostenibilità ambientale, turismo e sviluppo, giovani e cultura.



È stata “un’altra tappa sulla via del cambiamento, soprattutto nei metodi di approccio ai problemi del territorio”. L’idea forza emersa è stata “la condivisione delle scelte necessarie alla crescita e allo sviluppo, dopo che, oggettivamente, si avvertiva da più parti un preoccupante indebolimento delle ragioni che avevano definito un programma politico-amministrativo dalle grandi speranze”.

“Considerato che quelle idee sono state sconfessate dall’attuale Amministrazione tramite scelte senza una dichiarata prospettiva – è stato rilevato – e che indicano una direzione opposta alle nostre convinzioni, ci opponiamo a tale deriva sovranista con una proposta che sia ancor più impegnativa e coinvolgente”. Numerose le proposte che sono scaturite: dalla realizzazione del Parco urbano al Museo diffuso, dallo sviluppo del digitale alla “ricucitura” dei territori dal punto di vista sociale ed economico.

Se il vicesindaco Antonio Carchedi ha puntato sulla valorizzazione di proposte progettuali sui parchi, il segretario provinciale Enzo Insardà ha sottolineato che il partito deve recuperare quella straordinaria capacità di essere al servizio della gente. Anche l’onorevole Antonio Viscomi, nel suo articolato intervento, ha indicato la strada per “recuperare la sintonia con il popolo e, con essa, il vero senso della politica, condividendo i problemi della gente ma con uno sguardo attento a ciò che accade nel mondo, senza imboccare i facili ma asfittici sentieri dell’egoismo”. Inoltre, ha affermato con forza la necessità del “rinnovamento della classe dirigente attraverso il coinvolgimento dei giovani”.

Dal dibattito conclusivo, che si è protratto per circa un’ora, sono emerse numerose proposte: dare maggiore diffusione alle tematiche dell’iniziativa; affrontare anche le numerose tematiche che costituiscono il programma del Pd; dialogare con partiti e associazioni; in considerazione del senso identitario dimostrato in questi frangenti caratterizzati da notevoli difficoltà e spinte disgregative, assumere ruoli significativi attraverso candidature nei vari livelli di rappresentanza, a cominciare dalle prossime elezioni regionali.