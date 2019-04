Filadelfia capitale internazionale della musica per 7 giorni: 29 Nazioni partecipanti

Torna nella città tirrenica l’ormai tradizionale appuntamento con il Concorso e Festival Internazionale “Città di Filadelfia – Premio Speciale Paolo Serrao”.

La kermesse, che quest’anno spegne le sue 11 candeline, è organizzata dall’associazione musicale “Melody” sotto la direzione artistica del maestro Tommaso Conidi. Sono oltre 150 i concorrenti, provenienti da tutto il mondo, che giungeranno a Filadelfia e che si sfideranno davanti ad una giuria presieduta da celebri nomi del mondo della musica.

Il Festival sostenuto dall’Amministrazione comunale di Filadelfia guidata dal sindaco Maurizio De Nisi ha ottenuto inoltre il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, il patrocinio del presidente del Consiglio regionale della Calabria ed il patrocinio della Provincia di Vibo Valentia.

Italia, Svizzera, Polonia, Spagna, Turchia, Messico, Colombia, Portogallo, Estonia, Russia, Latvia, Repubblica Ceca, Svezia, Norvegia, Israele, Korea, China, Giappone, Kazakhstan, Francia, Austria, Belgio, Bielorussia, Ukraina, Lituania, Ungheria, Slovacchia, Germania, Uzbekistan: sono 29 le Nazioni partecipanti.

Filadelfia diventerà luogo d’incontro, di scambi culturali e di musica di qualità, in un momento storico in cui forse non si spera più nella crescita ed il turismo culturale sembra essere l’unico fattore che può contribuire a far uscire da questa fase di stallo che caratterizza un po’ tutti i settori.

Maggio, sarà un mese ricco di musica. Si parte sabato 4 e domenica 5 maggio con il concorso dedicato alle percussioni, Marimba, Vibrafono, Timpani, Tamburo e Batteria dove il Presidente di Giuria sarà il M° Thierry Miroglio, professore al Conservatorio Darius Mihaud di Parigi che è uno dei più importanti percussionisti al mondo affiancato dalla percussionista di Taiwan Fiona Foo Pui-yee.

Dall’8 al 12 maggio si terranno le audizioni del Concorso musicale internazionale per le sezioni Canto Lirico, Arpa, Archi, Fiati, Fisarmonica, Chitarra, Fiati, Pianoforte. Presidente di Giuria sarà il maestro Vsevolod Dvorkin, pianista russo di fama internazionale. Si proseguirà poi dal 16 al 17 maggio con gli studenti delle scuole medie e dei licei (con la partecipazione di oltre 200 ragazzi che rappresenteranno 10 istituti scolastici).

Il 26 maggio la sezione riservata alle bande e orchestre di fiati, per finire il 21 giugno con la Festa della musica.