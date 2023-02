Figliucci, Regio e Zaffino alla scuola di “Spinetto”: “Ennesima dimostrazione di superficialità dell’Amministrazione Barillari”

Nella giornata odierna, prima dell’inizio dello orario scolastico, i consiglieri di minoranza Biagio Figliucci, Vito Michele Regio e il segretario provinciale UGL di Vibo Valentia, Domenico Zaffino, si sono recati presso l’Istituto Scolastico “Carchidi” di Spinetto, per verificare il reale intervento di derattizzazione effettuato a seguito della precedente segnalazione degli stessi all’attuale Amministrazione guidata dal sindaco Barillari.



Gli stessi hanno richiesto l’intervento di Carabinieri, Polizia, Vigili urbani e ufficio Asl di competenza, che di rimando – riferiscono i presenti – hanno risposto che la situazione è di sola competenza del sindaco, quale massima autorità sanitaria sul territorio cittadino”.

“Ora ci chiediamo – scrivono in una nota – quanto sia costato alle casse comunali l’intervento di derattizzazione effettuato e pubblicizzato sulle varie testate giornalistiche e su Facebook dalla ditta preposta.

Ma, al di là dell’aspetto economico, ciò che ci preoccupa è l’ennesima dimostrazione di superficialità dell’Amministrazione comunale che in questo, come in altri ambiti, dimostra la propria mancanza di attenzione verso le problematiche che affliggono la nostra cittadina. A ciò si aggiunga, che la presenza di ratti ha esposto decine di bambini a rischi e conseguenze facilmente immaginabili. Pertanto, invitiamo Barillari a uscire da Facebook e ad entrare – termina il comunicato – nel mondo reale, quello in cui i problemi non si risolvono con un post”.