Figliucci e Regio: “Avvisi Imu 2023 pieni di errori. Vogliamo chiarezza sui costi e sulle responsabilità”

“In questi giorni molti cittadini di Serra San Bruno stanno ricevendo le cartelle relative all’Imu 2023, ma da numerose segnalazioni risulta che molti avvisi siano affetti da errori evidenti, soprattutto riguardanti immobili che dovrebbero beneficiare dell’esenzione come abitazione principale”.

I consiglieri del gruppo”Per Serra Insieme” Biagio Figliucci e Vito Regio vogliono vederci chiaro in merito ai versamenti richiesti ai cittadini e affermano che “stanno arrivando richieste di pagamento non dovute, che inevitabilmente generano disagio e confusione”.

“Oltre al problema degli importi errati – sostengono gli esponenti dell’opposizione – emerge un ulteriore tema: chi sosterrà i costi delle raccomandate inviate per avvisi che devono essere annullati? È un aspetto tutt’altro che secondario, perché ogni errore amministrativo ricade, direttamente o indirettamente, sulla collettività”.

Alla luce di ciò, il gruppo consiliare ritiene necessario “porre alcune domande all’Amministrazione comunale: Chi paga le spese postali degli avvisi errati? La società incaricata del servizio o il Comune, e quindi i cittadini? Quanti sono complessivamente gli avvisi sbagliati inviati? Esiste una stima del danno? Perché non sono state correttamente applicate le esenzioni sulla prima casa? Quali misure intende adottare l’Amministrazione per evitare che episodi simili si ripetano?”.

Figliucci e Regio chiedono quindi “alla cittadinanza di controllare con grande attenzione la documentazione ricevuta e di segnalare ogni anomalia agli uffici competenti, evitando di procedere al pagamento prima di aver verificato la correttezza dell’avviso”.

“Come gruppo ‘Per Serra Insieme’ – concludono – continueremo a vigilare, a tutelare i cittadini e a chiedere trasparenza su una vicenda che merita risposte rapide e precise”.