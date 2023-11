“Fieracavalli” di Verona, nuovo successo per il puledro di punta della “Simone Ranch” di Simbario

di Antonio Franzè – Si è svolta a Verona la 125° edizione di “Fieracavalli”, una grande manifestazione, ricca di eventi, esibizioni e convegni, che rappresenta oramai un appuntamento immancabile per tutti gli appassionati del settore e non. Nutrita è stata anche la partecipazione dei nostri conterranei che hanno potuto esibire i propri campioni in un palcoscenico di caratura internazionale ottenendo vari encomi e prestigiosi riconoscimenti.

In particolare, bella mostra di sè ha fatto ancora una volta l’azienda “Simone Ranch” di Simbario, mettendo in luce una bella realtà del nostro territorio, oramai ben affermata, che si pregia di annoverare al suo interno collaboratori capaci e devoti, che con la loro passione e la loro professionalità hanno contribuito quotidianamente a gestire e valorizzare un’azienda oramai a dir poco prestigiosa.

Il puledro Paint categoria 2021 di Simone, già pluripremiato nel mese di agosto alla prestigiosa gara “Europaint in Germania Creuth”, dove, nelle varie competizioni che si sono svolte, si è aggiudicato due primi posti e tre secondi posti, ha arricchito ulteriormente il suo palmares conquistando per la seconda volta consecutiva il primo posto nella gara “Open Year 2 Old Stallion”, presentata dal trainer Damiano Righetti.

Il campione pluripremiato, a partire dal prossimo anno, si dedicherà a fare lo stallone a tempo pieno, nella speranza di generare altri piccoli campioni in grado di arrecare ulteriore prestigio a questa azienda e indirettamente a tutto il nostro territorio.