Fiat Panda va in fiamme, anche una bombola Gpl nell’incendio

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi alle ore 18.15 circa a Drapia per domare un incendio che ha interessato un box auto.



L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha distrutto un’autovettura Fiat Panda che si trovava all’interno del box nonchè attrezzature agricole varie ed ha coinvolto una bombola di Gpl.

A causa delle elevate temperature l’incendio si è propagato ad una vicina abitazione che, solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, è rimasta danneggiata solamente in un locale limitrofo al box interessato dall’incendio.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco con autopompa ed autobotte e 7 uomini. Le operazioni di spegnimento sono state ultimate alle ore 21 circa.