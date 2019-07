Fiamme gialle e Carabinieri scoprono 6 lavoratori in nero in un noto lido della movida pizzitana

Nei giorni scorsi, i finanzieri del Gruppo di Vibo Valentia, unitamente ai Carabinieri della Stazione di Pizzo, hanno sottoposto a controllo, in orario notturno, un noto lido che organizzava serate danzanti su Pizzo.

L’operazione di servizio, che ha avuto origine da puntuale attività informativa svolta dal Corpo e dall’Arma in sinergia sul territorio, ha permesso di constatare la presenza, presso il citato esercizio commerciale, di ben 6 lavoratori in nero, tra barman e camerieri, il tutto durante un’affollata serata della movida pizzitana.

Le Fiamme Gialle ed i militari della Benemerita proseguiranno congiuntamente il controllo al fine di constatare le condotte illecite poste in essere dal datore di lavoro, che rischierà una sanzione di oltre 20.000 euro.

I controlli, in sinergia tra la Guardia di Finanza e i Carabinieri, continueranno diversificati in più settori al fine di garantire “sicurezza” sotto ogni aspetto, in particolar modo nelle zone turistiche e balneari.