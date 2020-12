Fiamma di ritorno del Covid a Serra: scoperti 7 nuovi positivi

“Oggi abbiamo ricevuto i risultati inerenti al ‘drive in’ svolto presso l’ospedale lo scorso mercoledì: registriamo sette positivi al Covid e un guarito. Le persone risultate positive riguardano i ‘casi sospetti’ già sotto controllo e in isolamento da diversi giorni”.

Il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, fa il punto della situazione e comunica l’incremento dei contagi.

“Le persone attualmente positive – spiega il primo cittadino – sono nove, tutte in buone condizioni. I guariti salgono a trentatré. Si rivela ancora una volta determinante tracciare i ‘casi sospetti’ e perseguire azioni di prevenzione.

Per questo motivo, sarà effettuata un’altra giornata di screening, il 29 dicembre, per coloro i quali rientreranno o sono rientrati a Serra in questi giorni: per prenotarsi basta inviare un messaggio whatsapp al 331.4633226”.

Barillari sottolinea che “considerando i numeri dei contagiati del territorio, è di fondamentale importanza evitare spostamenti nei comuni limitrofi. Tuteliamo le persone più fragili praticando comportamenti responsabili: non sottovalutiamo la diffusione del virus”.