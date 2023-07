Fiaccolata silenziosa per ricordare Bruno Vavalà e Nicola Callà: Serra San Bruno pretende una Trasversale più sicura

Una lunga fiaccolata silenziosa si è snodata dal Calvario fino alla Chiesa Matrice in segno di vivo ricordo di Bruno Vavalà e Nicola Callà, vittime del tragico incidente sulla Trasversale delle Serre avvenuto nelle prime ore del 25 giugno, e di messaggio verso le Istituzioni affinché si adoperino per rendere più sicura un’infrastruttura ideata per dare speranza ad un popolo che punta al suo riscatto e divenuta, in troppe occasioni, strumento di dolore.

L’iniziativa, promossa da un gruppo di giovani con il consenso dei familiari delle vittime e sostenuta dalla popolazione che ha risposto in maniera ferma e convinta, è servita per operare una riflessione sulla vita in uno sperduto angolo di Calabria che, nonostante le potenzialità, non riesce ad emergere ed anzi è costretto a subire gli effetti del ritardo di crescita e a denunciare la “lontananza” dello Stato.

Candele e ceri accesi hanno accompagnato il cammino dei cittadini lungo Corso Umberto I: il pensiero di tutti è stato rivolto a Bruno e Nicola, persone diverse tra loro ma con in comune la generosità e la voglia di impegnarsi. In piazza Monsignor Barillari, i promotori hanno affidato ad Alessandro Timpano poche frasi di sdegno verso una situazione paradossale: “dopo 50 anni di attesa, di promesse e di vantaggi per pochi – ha affermato in sintesi il giovane – la Trasversale non può essere veicolo di morte. Il nostro grido collettivo deve indurre le Istituzioni a mettere in atto interventi concreti”. Dunque, serve “una presa di coscienza” per impedire che “questa terra sia resa sempre più povera da politiche sbagliate”. Poi qualche sospiro ed il rinvio a nuove azioni che manterranno alta l’attenzione sulla necessità di rendere sicura un’arteria stradale sorta per spezzare l’isolamento delle Serre collegando l’area jonica con quella tirrenica ed aprire le porte a nuove occasioni di rilancio sociale ed economico.