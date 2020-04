Festività pasquali nel Vibonese, la Prefettura avverte: “Disposti maggiori controlli”

Più controlli in occasione delle festività pasquali. È quanto hanno annunciato in una conferenza audio-video il prefetto di Vibo Valentia Francesco Zito, il questore Annino Gargano e i comandanti dell’Arma e della Finanza, rispettivamente Bruno Capece e Roberto Prosperi.



Il prefetto ha spiegato che “i dati a livello nazionale ci dicono che la tendenza sta lievemente migliorando e questo potrebbe ingenerare una falsa aspettativa nella gente che il grosso del pericolo sia ormai alle spalle e quindi indurre la popolazione ad uscire di casa, vanificando, in tal modo, il prezioso e encomiabile lavoro finora svolto che ha consentito nel vibonese di avere un dato di contagi molto basso rispetto alla media degli altri territori non solo calabresi. Non ci si può permettere di allentare la presa e pertanto le attività di controllo saranno rafforzate”.

Sono state 9.000 le persone controllate negli ultimi 30 giorni (733 sanzionati). Per quanto riguarda i negozi, ci sono state 8.000 verifiche con 18 multe. Attenzione elevata, dunque, perché “il danno che provoca chi non osserva le regole è elevato sia verso se stesso che nei confronti dei propri familiari nonché degli altri”.

Fondamentale evitare assembramenti, specie in questi giorni che si prestano (o meglio, si prestavano) ad incontri conviviali. Lente d’ingrandimento, di conseguenza, nelle località marine e montane, tipicamente oggetto di visite.