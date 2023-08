Festival “Fernando Di Leo”, premiato il cortometraggio “Aldilà del mare”

Il festival “Fernando Di Leo” ha premiato il regista Massimo Ivan Falsetta per il suo cortometraggio “Aldilà del mare”. La cerimonia di premiazione si è svolta il 29 Luglio 2023 a San Ferdinando di Puglia.

Il cortometraggio, accompagnato da Costantino Comito, uno dei protagonisti del film, e Antonio Lampasi, sindaco di Monterosso Calabro, comune che ha ospitato le riprese, ha vinto il premio del pubblico per la sua capacità di affrontare temi importanti come il traffico d’organi e l’emigrazione.

Il regista Massimo Ivan Falsetta ha sottolineato l’importanza di parlare di questi temi, che spesso vengono ignorati o sottovalutati, e ha ringraziato il festival Fernando Di Leo e il suo direttore artistico Giuseppe Memeo per avergli dato l’opportunità di farlo attraverso il suo cortometraggio.

Sul palco hanno elogiato la capacità di Falsetta di raccontare una storia complessa in soli pochi minuti, mantenendo al tempo stesso un alto livello di qualità cinematografica.

Il festival “Fernando Di Leo” si conferma ancora una volta come un evento di grande rilevanza per il mondo del cinema, offrendo un’opportunità unica per i registi di farsi conoscere e di esprimere la loro visione del mondo attraverso l’arte cinematografica.