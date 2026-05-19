“Festival di Primavera”: un appuntamento imperdibile con arte, poesia e moda

Il “Festival di Primavera” torna ad animare la città di Vibo Valentia con una giornata ricca di emozioni, creatività e bellezza. L’evento è fissato per venerdì alle ore 10 e si preannuncia come un’occasione unica per celebrare l’arte in tutte le sue forme: poesia, pittura, scultura, gioielli e moda. Sonia Demurtas, critica d’arte e presidente dell’associazione “Fior di Loto”, è la mente creativa che ha ideato e organizzato l’intero evento, curandone ogni dettaglio con passione e professionalità.
Poeti e voci del Festival
Cuore pulsante della manifestazione sarà la presenza di numerosi poeti e autori che regaleranno al pubblico i loro versi:
– Corradino Corrado
– Rino Lo Giacco
– Monica Colombaro
– Massimo Spagna
– Anna Alfano
– Anna Di Prima
– Anna Crea
– Giuseppe Minniti
– Vincenzo Aruta
– Vittoria Orlando
– Teresa Ciccarello
– Antonella Tramontana
– Elvira Sirio
Vittoria Orlando parlerà inoltre della sua associazione “Taglia e Cuci”, mentre Elvira Sirio, autrice della copertina del volume “Hipponion Aeterna”, sarà presente sia con le sue poesie che con opere pittoriche e gioielli in mostra.
Arte in passerella
Sfileranno in passerella le creazioni di foulard e abiti di Carmela Capria, Renata De Santo, Teresa Ciccarello, Caterina Rizzo, Monica Ingrosso, Cristina Corso e José Miranda.
Opere in esposizione
Saranno esposte le opere di Andrea Stanic, Mauro Proci, Pantalone Rombolà, Annamaria Massa, Maria Pisano, Francesco Logoteta, Stella Chindamo, Rosangela Rotella, Antonella Tramontana e Corradino Corrado.
Ospiti d’eccezione
Special guest dell’evento sarà Costantino Comito
La Scuola di Moda e i rappresentanti
Il Festival vedrà la partecipazione della Scuola di Moda rappresentata da Pietro Comito, dalla professoressa Maria Teresa Cascasi e da Fortunato De Luca.
Presentazione dell’evento
Conducono e presentano la giornata:
– la critica d’arte Sonia Demurtas (presidente associazione “Fior di Loto”)
– la professoressa di Storia dell’Arte Carmen Corrado
– l’emerito console dei Maestri del Lavoro della Calabria Francesco Saverio Capria
– il moderatore Pietro Comito
Fotografo ufficiale dell’evento: Martino Gianfranco Media partner: Rivista Elite Magazine