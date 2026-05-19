“Festival di Primavera”: un appuntamento imperdibile con arte, poesia e moda

Il “Festival di Primavera” torna ad animare la città di Vibo Valentia con una giornata ricca di emozioni, creatività e bellezza. L’evento è fissato per venerdì alle ore 10 e si preannuncia come un’occasione unica per celebrare l’arte in tutte le sue forme: poesia, pittura, scultura, gioielli e moda. Sonia Demurtas, critica d’arte e presidente dell’associazione “Fior di Loto”, è la mente creativa che ha ideato e organizzato l’intero evento, curandone ogni dettaglio con passione e professionalità.

Poeti e voci del Festival

Cuore pulsante della manifestazione sarà la presenza di numerosi poeti e autori che regaleranno al pubblico i loro versi:

– Corradino Corrado

– Rino Lo Giacco

– Monica Colombaro

– Massimo Spagna

– Anna Alfano

– Anna Di Prima

– Anna Crea

– Giuseppe Minniti

– Vincenzo Aruta

– Vittoria Orlando

– Teresa Ciccarello

– Antonella Tramontana

– Elvira Sirio

Vittoria Orlando parlerà inoltre della sua associazione “Taglia e Cuci”, mentre Elvira Sirio, autrice della copertina del volume “Hipponion Aeterna”, sarà presente sia con le sue poesie che con opere pittoriche e gioielli in mostra.

Arte in passerella

Sfileranno in passerella le creazioni di foulard e abiti di Carmela Capria, Renata De Santo, Teresa Ciccarello, Caterina Rizzo, Monica Ingrosso, Cristina Corso e José Miranda.

Opere in esposizione

Saranno esposte le opere di Andrea Stanic, Mauro Proci, Pantalone Rombolà, Annamaria Massa, Maria Pisano, Francesco Logoteta, Stella Chindamo, Rosangela Rotella, Antonella Tramontana e Corradino Corrado.

Ospiti d’eccezione

Special guest dell’evento sarà Costantino Comito

La Scuola di Moda e i rappresentanti

Il Festival vedrà la partecipazione della Scuola di Moda rappresentata da Pietro Comito, dalla professoressa Maria Teresa Cascasi e da Fortunato De Luca.

Presentazione dell’evento

Conducono e presentano la giornata:

– la critica d’arte Sonia Demurtas (presidente associazione “Fior di Loto”)

– la professoressa di Storia dell’Arte Carmen Corrado

– l’emerito console dei Maestri del Lavoro della Calabria Francesco Saverio Capria

– il moderatore Pietro Comito

Fotografo ufficiale dell’evento: Martino Gianfranco Media partner: Rivista Elite Magazine