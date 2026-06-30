“Festival dell’inclusione” a Brognaturo, nuovi passi verso la rete sociale del domani

Piccoli grandi passi per creare un sistema che non lasci nessuno indietro e che, anzi, renda protagonista coloro i quali vogliono essere presi per mano. Il “Festival dell’inclusione” organizzato dal centro diurno “La casa di Valentina”, fresco di accreditamento istituzionale, è stato un’occasione di approfondimento e confronto, ma anche di svago e approfondimento. A fare gli onori di casa il legale rappresentante dell’ente gestore “Guardo oltre” Giuseppe Carrozza che ha introdotto il dibattito ringraziando per il sostegno il consigliere generale della fondazione Carical Domenico Piccione.



Dopo il richiamo alle origini dell’idea della struttura, frutto della lungimiranza del compianto primo cittadino Cosmo Tassone, la sindaca Rossana Tassone ha evidenziato i benefici per le famiglie e le ricadute in termini di impatto sociale. Il responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno Salvatore Sibio ha segnalato l’importanza di portare avanti i progetti di vita chiedendo una più attiva partecipazione dell’Asp. Basato su proiezioni realistiche l’intervento del funzionario dell’Ats Biagio La Rizza che ha prima rimarcato l’esigenza di ottenere fondi sufficienti a coprire le richieste di integrazione della retta per poi soffermarsi sulla necessità di un’azione incisiva dei sindaci nel rapporto con la Regione. Ai ragionamenti sul valore della costruzione di una rete dell’inclusione operati dallo psicologo Giuseppe Iennarella hanno fatto seguito le testimonianze dei genitori dei ragazzi frequentanti il centro. Molto apprezzati e carichi di valore formativo e sociale i laboratori esperienziali coordinati dalle educatrici Rachele Bertani e Martina Ciconte e la musica etno-pop del gruppo “Amakorà”.