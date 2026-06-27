Festa di Sant’Antonio a Fabrizia, un impresario solleva dubbi sulla trasparenza

*di Cosimo Mamone – Fabrizia, piccolo centro montano delle Serre calabre, in provincia di Vibo Valentia, ancora una volta fa parlare di sé. Non sempre sono episodi negativi che vengono messi in evidenza ma qualora ce ne fossero è doveroso denunciare gli episodi poco chiari e certamente non democratici che ivi si verificano. Ciò di cui si vuole parlare è la gestione poco trasparente che ha portato alla realizzazione della festa più importante del paese di Fabrizia e precisamente quella in onore al Santo Patrono “Sant’Antonio di Padova” celebrata quest’anno nei giorni scorsi del 13 e 14 Giugno. Ebbene da più di 150 anni l’organizzazione della festa suddetta oltre all’aspetto religioso coinvolge anche l’aspetto sociale mediante l’organizzazione di serate di spettacolo di intrattenimento della comunità locale ma anche di quelle limitrofe.

I vari sacerdoti che negli anni si sono susseguiti ed il comitato festa che li ha a turnazione affiancati subito dopo la conclusione del festival di Sanremo iniziavano ad invitare tutti gli operatori del settore spettacolo dell’Italia tutta al fine di far sì che gli stessi potessero proporre i propri artisti e quindi valutare come meglio procedere all’organizzazione dell’evento.

Orbene ciò è venuto meno proprio quest’anno poiché l’organizzazione del tutto è avvenuto tacitamente senza che nessuno degli operatori del settore spettacolo abbia ricevuto un invito a presenziare, il tutto quindi in violazione di qualsiasi principio di democrazia e trasparenza a favore di una gestione chiusa ed autoritaria.

A questo punto le domande che si fanno strada sono diverse. Ci si chiede infatti quali siano stati i motivi determinanti una simile gestione? Ed ancora, perché si è voluto agire a “scatola chiusa” con così poca trasparenza ed invitare solo ed esclusivamente un singolo impresario? Perché anche una delle massime organizzazioni sociali come quella dell’ente chiesa si sia piegata a metodiche basse e di così poco valore invece che ispirarsi ai principi più elevati che sono alla base di ogni realtà democratica?

E, inoltre, è corretto che le offerte elargite dalla comunità tutta in onore del Santo Patrono del Comune di Fabrizia vengano utilizzate in questo modo e lasciati dunque alla decisione di pochi ed eventualmente utilizzati per raggiungere obiettivi di naturale personale?

Questa riflessione contenente una sorta di “denuncia sociale” circa la cattiva e poco trasparente organizzazione della festa in onore del Santo Patrono di Fabrizia viene diffusa volutamente dopo lo svolgimento della festa stessa e ciò in segno di rispetto del Santo e della comunità tutta. Ai lettori gli ulteriori interrogativi e a chi di competenza qualora fosse possibile i tanti attesi chiarimenti.

*impresario artistico