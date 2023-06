Festa dello Sport per l’Istituto Comprensivo di Vallelonga, Gagliardi: “Le attività motorie come strumento di crescita fisica, valoriale e sociale”

Una due giorni di sport e divertimento, all’insegna dell’amicizia e della condivisione, ha avuto come protagonisti gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Vallelonga, presieduto dalla dirigente Eleonora Rombolà che ha sempre avuto attenzione per lo sport. L’iniziativa, curata dalla società “Sport e Salute”, si è tenuta lunedì per la primaria e mercoledì per la secondaria di I grado presso il palazzetto dello sport e il campo sportivo di San Nicola da Crissa. Gli studenti hanno disputato partite di pallavolo e di calcio, guidati dagli esperti e dai tutor sportivi: ciascun alunno in campo si è fatto portatore dei sani valori che lo sport proclama, dimostrando correttezza e rispetto dell’avversario. Soddisfatti gli organizzatori, professor Francesco Gagliardi, responsabile delle attività motorie Istituto Comprensivo di Vallelonga (che ha evidenziato “l’importanza dello sport come strumento di crescita fisica, valoriale e sociale” nella convinzione che “educare gli studenti ai valori dello sport, sensibilizzando gli stessi a principi fondamentali per la convivenza civile, quali il gioco di squadra, la lealtà, il rispetto reciproco e delle regole, abbia un alto valore educativo”) e l’insegnante Maria Assunta Carnovale per la scuola primaria che hanno tenuto a ringraziare il segretario di “Sport e Salute” Walter Malacrino e la coordinatrice di Educazione Fisica A.T.P Vibo Valentia, Sabina Nardo, ed i tutor Fiorindo Lagrotteria, Natalia Fanello, Francesco Mirenda, Katia Bono, Aldo D’Auria e Alessandro Sicuro.

Vivi ringraziamenti sono stati rivolti all’Amministrazione comunale di San Nicola da Crissa nella persona del sindaco Giuseppe Condello per aver concesso l’utilizzo del Palazzetto dello sport e del campo sportivo e alla Società Cooperativa “Stella del Sud” per la collaborazione e la disponibilità.

Hanno partecipato alla manifestazione tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Vallelonga.