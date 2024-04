Festa dello sport per l’Asd “San Bruno”: celebrati i successi sul campo e in termini di crescita sociale

Una grande festa per celebrare il successo in termini di obiettivi raggiunti a livello umano, sociale e sportivo in un clima di coinvolgente entusiasmo e serenità. Grandi e piccini tutti insieme nello stesso luogo per condividere un concetto chiave: con lo sport si cresce e si ottengono benefici non solo sul piano fisico. È stata una iniziativa caratterizzata da abbracci e sorrisi, scambi di vedute e giochi, quella svoltasi presso lo stadio “La Quercia” per salutare con soddisfazioni i risultati progettuali dell’Asd “San Bruno”. Un trionfo di sport in cui allievi, genitori, coach ed esponenti della società si sono divertiti a giocare riscontrando i progressi registrati. Il vertice raggiunto nelle categorie “Under 15”, “Mini” e “Propaganda” del Campionato Pgs.

“Oggi – ha commentato il mister Michele Zaffino – abbiamo ribadito quali sono i veri valori dello sport: lealtà, rispetto, condivisione. I ragazzi hanno lottato ed hanno raggiunto l’obiettivo, che non si limitava certo ad arrivare in cima alle classifiche. Il fine principale è stato infatti quello di rispettare l’avversario, di sentire la competizione senza mai sentirsi superiori. Vincere il campionato è stata la soddisfazione più grande, perché i campionati che hanno valore sono quelli dove a vincere è lo sport”.