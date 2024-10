Festa d’autunno alla scuola primaria “Carchidi”: tradizione e colori rallegrano grandi e piccini

“Mi lu pagati lu coccalu?” È questo il tema dell’ormai tradizionale festa d’autunno organizzata dagli alunni e dalle insegnanti della scuola primaria “Nazzareno Carchidi” di Serra San Bruno. Nella mattinata odierna il quartiere di Spinetto si è vestito dei vivaci colori autunnali ed è stato rallegrato dalle voci dei bambini che, con entusiasmo, si sono esibiti con filastrocche, poesie e canti a tema. “Mi lu pagati lu coccalu?” è l’espressione di un’antica tradizione serrese che non ha nulla a che vedere con Halloween, ma che ha un significato molto più ampio, che sa di genuinità e di generosità. I protagonisti sono proprio i bambini i quali, con spirito d’iniziativa, vanno in giro per le vie del paese portando con sé una zucca, “lu coccalu” appunto, chiedendo soldini in memoria dei cari defunti.

Gli alunni hanno raffigurato con spirito di osservazione questa tradizione centenaria, che si rinnova puntualmente tra il 1° e il 2 novembre e con testi ed elaborati grafici, hanno analizzato la stagione autunnale nei suoi molteplici aspetti. Ogni classe ha rappresentato un frutto dell’autunno che è stato descritto attraverso un percorso di educazione alimentare.

Gli alunni di tutte le classi hanno condiviso con allegria ciò che hanno appreso; hanno recitato filastrocche, poesie e intonato canzoni in italiano e in inglese, accompagnate da bellissime coreografie realizzate dietro la guida delle insegnanti.

Presenti alla manifestazione il dirigente scolastico, Giovanni Valenzisi, il quale ha sottolineato l’importanza di tramandare le tradizioni per una buona crescita intellettuale e si è congratulato con alunni e insegnanti per l’operato svolto con impegno e professionalità. Il dirigente ha inoltre ringraziato le famiglie per la proficua collaborazione e ha esortato tutti ad un lavoro di squadra. Presente anche il consigliere comunale con delega all’Istruzione Raffaela Ariganello, la quale ha manifestato la sua gratitudine per l’attenzione che la scuola pone alla vita e alle tradizioni del nostro paese. Preziosa la presenza dei collaboratori scolastici, che oltre a condividere quotidianamente con insegnanti e alunni le attività svolte negli spazi comuni, hanno garantito come sempre la sorveglianza e l’osservanza delle regole, così da garantire la sicurezza di tutti.

La scenografia è stata realizzata da molti genitori i quali, con dedizione e spirito di collaborazione, hanno allestito un lungo tavolo e addobbato l’intera via della scuola, ricreando un ambiente accogliente e dal clima tipico autunnale. Presente alla manifestazione anche “Girda Rottami”, nella figura di Pietro Carnovale, che gratuitamente ha messo a disposizione il suo ingegnoso “brevetto” e ha preparato delle ottime caldarroste per tutti. Felici gli abitanti del quartiere che, come sempre, attendono e vivono queste attività didattiche all’esterno con molto entusiasmo. La scuola è anche questo: è il mettere in atto strategie per far sì che nulla vada perso e, la tradizione, è una bellezza da conservare.