Fervono i preparativi per la presentazione del libro “A piedi nudi”

Sarà presentato mercoledì 7 agosto alle 19.30 presso il Castello Murat di Pizzo Calabro il libro “A piedi nudi” di Anna Callipo. “A piedi nudi” nasce per tutti coloro che ancora credono che un’emozione vada vissuta in pieno e mai negata.

Quando si cammina a piedi nudi ci si graffia, si corre il rischio di farsi male e non si rimane mai statici nella propria inerzia, piuttosto ci si può imbattere in sensazioni intense e inebriate da profumi di rosa bianca, orchidea e polvere di seta e piene di sogni, di calore e colore, mentre si approda a confini inesplorati fatti di silenzi interrotti, a tratti, da parole superflue.

Ogni donna ama a modo suo, vive spettinata ogni giornata per cercare di diventare la donna che vuole, senza mezze misure, senza aver paura di sbagliare, perfetta nelle sue imperfezioni.

“A piedi nudi” nasce proprio per le donne imperfette, per quelle che osano, che ci mettono sempre quel pizzico di follia, che non hanno timore nel guardarsi indietro rivivendo qualche smagliatura dell’anima e che sono pronte ad affrontare indomite il domani, anche con qualche ruga in più.

Oltre quelle nuvole bianche che circondano il loro cielo, esistono desideri misti a sensazioni ardite, impercettibili, insaziabili.

“Donne, non abbiate paura di lasciarvi rubare una movenza né di regalare a voi stesse un sorriso per tutte le volte in cui lo avete cercato altrove senza trovarlo. Cerchiamo di custodire la nostra Anima scalza e di farla battere tra quelle piccole fessure che si frappongono tra noi e i nostri limiti, lasciando sempre una finestra socchiusa, uno spiraglio dove poter continuare ad ammirare le stelle”.

“A piedi nudi” è un omaggio a tutte: donne, madri, spose, amanti… Alle donne che vivono ogni giorno camminando… a piedi nudi.