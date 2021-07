Ferro: “Il Pd vuole togliere il diritto di voto ai non vaccinati, ha un’identità liberticida”

“Dal Pd arrivano accuse ridicole che nascondono la vera identità liberticida e antidemocratica del Partito Democratico che addirittura propone di togliere il diritto di voto ai non vaccinati. Alle accuse prive di fondamento per cui Fratelli d’Italia strizzerebbe l’occhio ai no vax, il capogruppo Lollobrigida ha risposto ancor prima delle sue parole di oggi, vaccinandosi. Il vero pericolo per la democrazia era e resta la solita sinistra mascherata da paladina delle libertà”. È quanto afferma la vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Wanda Ferro.