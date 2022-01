Ferro (FdI) raccoglie l’appello del Procuratore: “Il numero di magistrati a Vibo è inadeguato ad affrontare l’enorme mole di lavoro”

“Il Governo assicuri al più presto il potenziamento degli organici negli uffici giudiziari di Vibo Valentia. Il numero di magistrati in servizio nella Procura e nell’ufficio GIP è attualmente inadeguato ad affrontare l’enorme mole di lavoro necessaria ad affrontare una presenza criminale forte e radicata nel territorio”. E’ quanto afferma il Segretario della Commissione parlamentare antimafia Wanda Ferro (FdI) dopo l’appello lanciato in una intervista dal Procuratore Capo di Vibo Valentia Camillo Falvo. “

Già nel corso della missione della Commissione antimafia a Vibo – prosegue Wanda Ferro – avevamo rilevato le criticità dell’apparato giudiziario, in termini numerici e non certo di qualità del personale. Vibo ha bisogno di una maggiore dotazione di magistrati rispetto a quello attuale – solo cinque magistrati inquirenti e due Giudici per le indagini preliminari -, ma anche di interventi che consentano agli operatori della giustizia di operare al meglio e possano affermare una maggiore presenza dello Stato, dall’implementazione del personale delle Forze dell’ordine, al completamento del Tribunale, alla realizzazione dei sistemi di videosorveglianza”.