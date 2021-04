Ferro (FdI) ha chiesto di inserire tra le vittime del dovere il caporalmaggiore calabrese Giuseppe Iannì, parà delle Folgore scomparso nella tragedia della Meloria

I deputati di Fratelli d’Italia della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Wanda Ferro, Salvatore Deidda e Davide Galantino, con una interrogazione rivolta ai Ministri della Difesa e dell’Interno, hanno chiesto, in vista del 50mo anniversario della tragedia della Meloria, il prossimo 9 novembre, di inserire a pieno titolo nell’elenco delle vittime del dovere il caporalmaggiore Giuseppe Iannì, militare della Folgore, calabrese, perito nell’incidente ma per una assurda quanto assurda trafila giudiziaria, escluso dalla lista ufficiale. Una ferita ancora aperta per i familiari, che si sono visti chiedere indietro quanto dovuto dalla legge, ed una sofferenza quella dicitura “equiparato” come se il caporalmaggiore fosse in qualche modo scomparso in altro incidente e non insieme agli altri militari”, sostengono la deputata calabrese Wanda Ferro con i colleghi di FdI e il Dipartimento Difesa del partito di Giorgia Meloni.

“Un provvedimento di giustizia con cui dare finalmente pace alla famiglia del caporalmaggiore Iannì, ricordando che proprio le nostre Forze Armate e i nostri Parà non lasciano dietro nessuno. Per il prossimo 9 novembre chiediamo inoltre che tutta Italia ricordi questa tragedia e onori la memoria dei caduti, dei nostri parà della Folgore”, concludono i parlamentari di FdI.