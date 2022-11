Ferro: “Definita la procedura di liquidazione del cosiddetto ‘fondino’ alla Provincia di Catanzaro”

Arriveranno entro fine mese alla Provincia di Catanzaro le risorse del cosiddetto “fondino” stanziato con decreto del Ministero degli Interni di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 12 agosto scorso. A dare notizia della definizione della procedura di liquidazione per l’anno 2022 è il sottosegretario di Stato all’Interno,Wanda Ferro.



Per la provincia di Catanzaro, è stanziato per l’anno 2022 un contributo pari a 5.610.910 euro e per l’anno 2023 un contributo pari a 2.805.455 euro. Le somme derivano dalla ripartizione del fondo di 30 milioni di euro per l’anno 2022 e di 15 milioni di euro per l’anno 2023 tra le province e le città metropolitane in procedura di riequilibrio o in stato di dissesto finanziario. La ripartizione è stata effettuata in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto definitivamente approvato. Per il sottosegretario Ferro – che dà atto anche dell’impegno nella precedente legislatura dell’ex sottosegretario Dalila Nesci – “appena insediato il nuovo Governo abbiamo voluto accelerare la procedura di erogazione delle somme, che rappresentano una importante boccata d’ossigeno per l’ente intermedio che potrà così alleggerire la propria situazione debitoria e dare maggiore tranquillità ai propri dipendenti”.