Ferrara (M5S) si ribella alla legge sul consigliere regionale supplente: “Atto vergognoso”

“Legge salva poltrone”. Così definisce l’eurodeputata del Movimento 5 stelle Laura Ferrara la proposta di legge sull’introduzione del consigliere “supplente” in Regione Calabria.



“Una proposta di legge – continua Ferrara in una nota – che gode di una corsia preferenziale perché utile all’auto conservazione della casta. Per il presidente Occhiuto ed i suoi le vere urgenze sono gli equilibri in maggioranza, per cui ritengono doveroso dotare la Regione Calabria, con un aggravio non di poco sulla casse regionali, di una legge che permette ad un assessore di conservare il suo posto in Consiglio regionale, nel frattempo tenuto al caldo dal primo dei non eletti. Se oggi un assessore, nominato fra i Consiglieri eletti di fatto decade, con questo provvedimento verrebbe “temporaneamente” sostituito dal primo dei non eletti. Ogni consigliere costa oltre un milione di euro a legislatura.

Un atto vergognoso oltre che un vero e proprio blitz, verranno bypassate le Commissioni competenti e la proposta di legge arriverà in Consiglio già lunedì.

Non sono queste le urgenze dei calabresi, spero che il senso di responsabilità prevalga e si ritiri la PdL e con la stessa urgenza si pensi al caro bollette e a restituire presto dignità e diritti a questa terra” conclude l’eurodeputata.