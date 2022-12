Ferrara (M5S) monitora Garanzia Giovani in Calabria: “Lentezza della burocrazia e carenze amministrative ne stanno decretando il totale fallimento”

“Ho ricevuto in queste settimane diverse segnalazioni da parte di aziende e tirocinanti circa ritardi sul programma Garanzia Giovani” è quanto scrive in una nota l’eurodeputata Laura Ferrara.

“Proprio oggi sul portale della Regione Calabria “Lavoro per te”, gestito da Calabria Lavoro è apparso un avviso che informa di una interruzione temporanea del servizio.

Al di là del blocco odierno le criticità nell’istruttoria delle pratiche, per come registro dalle tante lamentele ricevute, va avanti da tempo. Tempi dilatati, in cui aziende accreditate e beneficiari del tirocinio seppur perfettamente in regola non possono avviare concretamente il percorso formativo retribuito.

Ho cercato, invano, di mettermi in contatto con gli uffici preposti per capire meglio a cosa è dovuto questo stallo nei tempi per l’attivazione dei tirocini, ritardi che influiscono negativamente sia sul soggetto ospitante che sul tirocinante/destinatario della misura di politica attiva del lavoro.

Da tempo monitoro il programma Garanzia Giovani, ritengo infatti che non sia stato applicato in maniera corretta in diverse regioni e fra queste purtroppo anche in Calabria. Doveva rappresentare una porta di ingresso al mercato del lavoro per molti giovani e invece la lentezza della burocrazia e le carenze amministrative ne stanno decretando il totale fallimento” conclude Ferrara.