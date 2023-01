Ferimento imprenditore a Vibo, Mangialavori: “Episodio gravissimo, massima vicinanza a Massimo Colistra”

“Quanto avvenuto ieri a Vibo Valentia ai danni di uno stimato imprenditore come Massimo Colistra, vittima di un’azione criminale, non può lasciare indifferenti. Un episodio gravissimo che va condannato con forza”. Ad affermarlo è il deputato di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori, in merito al ferimento a colpi d’arma da fuoco perpetrato ai danni del noto imprenditore vibonese, come riportato dagli organi di informazione. “Come cittadino vibonese e deputato della Repubblica – sostiene Mangialavori – esprimo la totale vicinanza a Massimo Colistra e alla sua famiglia e l’augurio di una pronta guarigione, nella convinzione che le forze dell’ordine assicureranno alla giustizia il protagonista di questo deplorevole fatto criminale”.