Feltri si rimangia la parola: “Mi riferivo al fattore economico, non alle qualità morali e intellettuali”

Passo indietro con rettifica, anche se qualche aspetto ancora non convince proprio. Dopo le polemiche, le querele, le azioni intraprese dall’Ordine dei giornalisti, Vittorio Feltri opera una marcia indietro e cerca di aggiustare il tiro. Lo fa rispondendo (leggi qui) ad una lettera del lettore Giovanni Nostro nella quale precisa che



“io nel dire in tv, ospite di Mario Giordano (Fuori dal coro), che i meridionali sono inferiori ai settentrionali non mi riferivo affatto alle loro qualità morali e intellettuali, bensì al fattore economico, nettamente svantaggioso rispetto al Settentrione”. “Ovviamente – aggiunge il direttore di Libero – la diversità di reddito fra le due zone del Paese provoca problemi facili da appurare e difficili da risolvere. In sostanza, le mie dichiarazioni fraintese si riferivano ai portafogli e non certo ai cervelli, quindi nulla di antropologico e tutto finanziario”.

Feltri sostiene che “la realtà non è mai offensiva né ingannatrice, per cui non comprendo il motivo che induce tanta gente a prendersela con me, accusandomi di ogni nefandezza, soltanto perché mi sono limitato a sottolineare la verità”.

Molto discutibile la conclusione: “Quando mi tacciate di antimeridionalismo non mi arrabbio, vi compatisco. Disconoscete tutto di me e se dichiaro che in Bassitalia girano meno soldi che in Lombardia mi insultate. Vergognatevi. Non posso chiedere venia per quanto ho asserito né mi preme ricevere scuse poiché chi ha ragione non ha niente da temere. Gli increduli telefonino al parroco di Guardialfiera e verifichino se ho mentito”.