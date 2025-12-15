Felicità Domotek Volley: 3-2 su una Joy Volley di grande spessore

Una partita bellissima.

Vero spot per l’intero girone: in campo due squadre costruite con intelligenza.



La Joy Volley di Gioia del Colle, sostenuto da un nutrito gruppo di tifosi in trasferta, si è presentata sulla scena del palasport di Reggio Calabria con giocatori importanti.

Ad attenderla una Domotek concentrata e consapevole dei propri mezzi.

Gli amaranto di mister Polimeni rimontano dopo aver ceduto il primo set, quando un inarrestabile Sabbi e soci, sembravano “irreali”.

Prova di grande spessore per il collettivo calabrese: partita super di Zappoli, costretto ad uscire per infortunio. Mancinelli importante nella fase finale del match.

Strepitoso Laganà, ormai una cosa sola con il pubblico

Difficile nominare solo alcuni dei protagonisti infiniti di questa sfida: da Persoglia e Mariano per gli ospiti, passando per Saitta, Presta, De Santis, Innocenzi e Lazzaretto, uomo del punto decisivo per la Domotek.

La cronaca

Ad alzare il sipario è stato Laganà, ma all’inizio a regnare è l’equilibrio

Massimo vantaggio per gli ospiti dopo il muro di Persoglia 8-11.



I pugliesi scappano sul 9-16 con Mariano, incrementando ulteriormente il vantaggio, 11-20, con una schiacciata sempre di Sabbi. Set point chiuso da Sette

Nel secondo parziale si procede sui binari della parità fino al break che crea una distanza di sicurezza a favore dei padroni di casa sul 12-8 prima, sul 16-9 poi: protagonisti in questo frangente Saitta ed Innocenzi. Laganà e Lazzaretto consolidano il divario e vani si rivelano i tentativi di recupero da parte di Mariano, Frumuselu e Sabbi. La Domotek si impone 25- 21.

La terza frazione porta il marchio doc di Laganà autore del muro vincente che segna il 25-16.

Quarto set segnato dalla fuga immediata della Joy Volley, 1-4, ripresa, tanto per cambiare dal Capitano. Pugliesi, però, sempre avanti di un paio di lunghezze, un gap utile per reggere fino alla fine (22-25: è Frumulesu a chiudere i conti.

Si va al quinto, si va al tie-break e lì è Lazzaretto a prendersi tutto con il punto che consegna la vittoria finale al team amaranto

Domotek Volley-Joy Gioia del Colle 3-2

(16-25,25-21, 25-16,22-25,15-13)

Domotek: De Santis, Mancinelli 1, Spinello, Zappoli 17, Presta 9, Saitta 4, Innocenzi 7, Motta, Ciaramita, Laganà 26, Lazzaretto 15, Rigirozzo, Parrini. Allenatore Polimeni, Assistente Vandir Dal Pozzo

Joy: Mariano 17, Marra, Frumuselu 11, Sette 7, Longo 1, Milan 2, Paris, Persoglia 9, Chinello, Pierri, Carta, Sabbi 24, Utro. All Racaniello

Arbitri Giovanni Giorgianni e Gabriele Lunari.