Federico Milia inserito tra i 60 politici Under30 che stanno cambiando la politica in Italia

Volto nuovo del centrodestra reggino, consigliere comunale attivo da anni in città, soprattutto sul tema delle politiche giovanili, da qualche ora il suo nome gira su alcune testate romane: Federico Milia è stato, infatti, inserito nell’elenco dei 60 politici Under 30 che stanno cambiando la politica in Italia.



L’elenco, redatto e pubblicato dalla rivista “POLITICA MAG”, canale de “La Giovane Roma”, associazione nazionale molto seguita soprattutto dai più giovani (i loro canali social contano centinaia di migliaia di follower) vede tra i protagonisti anche il giovane politico reggino.

“Classe 1995, è stato eletto consigliere comunale di Reggio Calabria, con oltre 1.700 preferenze. Recentemente è stato nominato coordinatore FI Giovani Calabria”: inizia così la presentazione di Federico Milia.

“Siamo andati a scovare le storie di 60 ragazzi che fanno a tutti gli effetti politica, ovvero incidono nella politica locale e nazionale, a volte addirittura divenendo più incisivi di colleghi più anziani” continua l’articolo sulla rivista, per la prima volta pubblicato anche in formato cartaceo speciale.

Tanti i nomi conosciuti presenti nell’elenco: giovani donne e uomini di partiti o di associazioni con ideali diversi che, senza chiedere il permesso né “aspettare il proprio turno”, si sono fatti avanti con coraggio, si sono conquistati uno spazio di lotta e combattono ogni giorno per incidere sul presente e il futuro del Paese.

Tra questi, l’unico politico reggino (e tra i soli due calabresi) risulta essere Federico Milia che di seguito ha dichiarato: “Sono onorato di essere stato inserito nell’elenco dei politici Under30 che stanno cambiando la politica in Italia, ci tengo a dire che tutto quello che faccio è il risultato di un gioco di squadra, portato avanti con tutto il Team di Forza Italia, giorno dopo giorno, nelle strade della nostra Reggio e della nostra Calabria’’.

“I riconoscimenti non sono mai traguardi, ma solo piccole soddisfazioni che aiutano ad andare avanti nelle battaglie: quello di oggi mi gratifica e mi stimola a lottare sempre di più per la mia Città e per la mia Terra, assieme a tutta la squadra di FI, ed a tutto gruppo giovani di Forza Italia Calabria, che mi onoro di coordinare”

‘’Un ringraziamento speciale per la fiducia va chiaramente al mio Coordinatore Senior, l’onorevole Francesco Cannizzaro, al Coordinatore Nazionale FIG, l’onorevole Stefano Benigni ed a Simone Leoni, Responsabile nazionale per l’organizzazione di FIG’’