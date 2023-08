Federico Filianoti accende nella SportSpecialist Volley Reggio Calabria il fuoco della gioventù

Marpioni che hanno già dimostrato il loro valore e giovanissimi di ottime speranze dal presente roseo e dal futuro tracimante freschezza, emotiva ed agonistica: è questa la combinazione sapientemente mixata da coach Antonio Polimeni nel lavoro di creazione della SportSpecialist Volley 2023/204, la prima edizione sotto il gonfalone di Reggio Calabria.

A dare vigore e sapore al secondo ingrediente, quello della florida effervescenza, è, in particolare, Federico Filianoti, libero di 20 anni. “Il coach Polimeni – ammette Federico poco dopo l’ufficializzazione del trasferimento – è stato un punto di riferimento fondamentale per la mia crescita e l’opportunità che mi ha concesso chiamandomi a partecipare a questa splendida avventura è per me motivo di profondo orgoglio”. Il giovane Filianoti sta imparando a conoscersi, sia sul piano prettamente tecnico che su quello caratteriale. Non è bloccato da indugi di sorta quando gli si chiede quale sia il suo punto di forza: “Mettermi a completa disposizione della squadra, colmarne eventuali difficoltà dovessero sorgere durante il match, durante la stagione. Aiutare il team fornendo l’ausilio necessario sul parquet è il mio credo”. Concetti che riflettono la maturità affidabile, a dispetto della giovane età, e l’essenziale umiltà di Federico Filianoti che stenta a porre un freno alla felicità di aver concretizzato un intento dai contorni definiti: “Tornare, dopo anni, a giocare a Reggio Calabria è qualcosa che mi spronerà a dare il massimo, e anche qualcosa in più”. Un incentivo che fa il paio con un’altra, non secondaria, motivazione: “Sarò parte di un gruppo fatto da compagni che hanno letteralmente determinato la storia del volley reggino”, una sollecitazione fenomenale per un ragazzo allenato al lavoro diligente in palestra ed a pretendere da sé stesso un livello apicale di impegno.

Federico Filianoti è un libero di 20 anni. Già schiacciatore nelle stagioni precedenti, si è innamorato del volley quando era solo un bambino che viveva in Sicilia. Traghettata la sua verve sulla riva calabrese, ad appena 11 anni, a Reggio Calabria, è nella Luck Volley che ha fatto progressi esordendo anche in Prima Divisione. Un avanzamento inesorabile anno dopo anno, certificato dalla partecipazione costante alle finali nazionali Under 13, Under 14, Under 16 e dalle promozioni in Serie D e Serie C. L’evoluzione di Federico Filianoti ha poi ricevuto una brusca accelerazione grazie allo stesso coach Polimeni che, riconosciuto il talento del ragazzo già a 15 anni, lo ha voluto con sé in A3 a Palmi in qualità di libero. Un passaggio breve propedeutico al ritorno, storia dello scorso campionato, nella posizione di schiacciatore con la maglia della Jolly Cinquefrondi in Serie B, treno veloce per raggiungere la stazione di Reggio Calabria.