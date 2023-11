Federcofit, Comitato spontaneo Cosfit e Ficof Calabria a sostegno della legge regionale n. 38/2023

La Federcofit, il Comitato spontaneo Cosfit, la Ficof Calabria sostengono l’onorevole Neri e tutto il Consiglio regionale, plaudono alla legge regionale n. 38 del 2023, sottolineando “il pieno sostegno delle centinaia di imprese calabresi, che le stesse associazioni in capo rappresentano, e che da anni lottano per avere norme certe, in contrapposizione a quell’esiguo numero di imprese che contrastano in ogni modo, spesso poco ortodosso e alquanto irrispettoso, regole e norme dal 2018, le stesse imprese desiderose di continuare a vivere nel marasma del settore e nell’illecità, confondendo e divulgando cattiva informazione al fine di agitare gli animi di molti colleghi e dell’opinione pubblica”. “Saremo pronti a manifestare anche noi – dichiarano i rappresentanti delle associazioni – ma a favore della legge regionale n. 38/2023. Da tutto il territorio regionale saremo pronti a raggiungere il Consiglio regionale della Calabria e qualsivoglia sede e luogo per dimostrare sostegno all’onorevole Neri, al presidente Mancuso, al presidente Occhiuto e a tutto il Consiglio regionale. Rinnoviamo il nostro grazie per l’impegno e l’abnegazione dimostrata nei confronti del Settore funebre calabrese”.