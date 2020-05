FdI nomina un nuovo Commissario provinciale

“Desidero augurare un buon lavoro al nuovo commissario provinciale crotonese di Fratelli d’Italia, Michele De Simone e lo invito a lavorare insieme per il bene di tutta la Calabria, perché è proprio dal nostro partito che si può ricominciare a costruire un futuro diverso – scrive in una nota il Commissario provinciale di Reggio Calabria di Fratelli d’Italia, Denis Nesci – dobbiamo rimboccarci le maniche perché è proprio la nostra terra a cui tutto dobbiamo che ora ci chiede un aiuto in più.

Negli ultimi anni le vicende che hanno interessato la Calabria non sono quasi mai state marchiate da una connotazione positiva, un motivo in più per cercare di fare di tutto per rialzarsi. Ripartiamo dal nostro modo di agire, da quello che rappresenta e rappresenterà Giorgia Meloni a livello nazionale e che noi riporteremo minuziosamente sul territorio calabrese. Non siamo solo noi ad avere bisogno della Calabria, ma ora è soprattutto la Calabria – conclude Nesci – ad avere bisogno di noi”.