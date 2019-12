Fazio: “Fabrizia sarà un cantiere aperto, previsti lavori per quasi 5 milioni di euro”

La Giunta comunale di Fabrizia ha approvato il Piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021. “Piena soddisfazione” è stata espressa dal sindaco Francesco Fazio e da tutta l’Amministrazione comunale perché “il piano riguarda investimenti per 4.700.000 euro”.



Il primo cittadino ha comunicato che “sono in corso tutte le procedure e quindi siamo a buon punto” auspicando “l’inizio dei lavori per il 2020”. “Fabrizia – ha affermato Fazio – sarà un cantiere aperto. Diversi sono i finanziamenti a fondo perduto richiesti da questa Amministrazione, concessi e finanziati con convenzioni di concessione, finanziamenti già sottoscritti. In particolare, i progetti sono relativi a:

1) consolidamento del centro abitato versante torrente Molini (219.970,94) euro,

2) completamento ed adeguamento impianto di depurazione a fanghi attivi (pot. 3000 a.e.) a servizio del Comune di Fabrizia e realizzazione opere fognarie di collettamento dell’intero centro abitato (880.000 euro)

3) consolidamento del centro abitato versante torrente Molini 2° lotto (216.631,38 euro),

4) manutenzione straordinaria della scuola elementare (430.000 euro, inizio dei lavori previsto per gennaio 2020),

5) installazione sistemi di videosorveglianza (146.098 euro, inizio lavori previsto per gennaio 2020),

6) adeguamento sismico palestra della scuola secondaria di 1° grado (560.000 euro),

7) adeguamento sismico dell’edificio adibito a scuola secondaria di 1° grado ed infanzia (900.000 euro),

8) accrescimento pregio ambientale degli ecosistemi forestali (190.167 euro),

9) recupero immobile destinato ad alloggi sociali comunali (500.000 euro),

10) ristrutturazione dell’impianto polivalente a servizio della scuola media di via Boccaccio (200.000 euro),

11) valorizzazione dei borghi – ‘Fabrizia borgo incantato tra mare e montagna’ (300.000 euro),

12) intervento di efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica (166.900 euro, lavori quasi conclusi”.