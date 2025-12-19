“Fatto col cuore”: l’arte dell’inclusione alla mostra di Natale AGEDI

L’Associazione Genitori di Bambini e Adulti Disabili (AGEDI ODV) annuncia l’evento natalizio “Fatto col Cuore: Il Natale AGEDI ODV”, una mostra mercato di manufatti artigianali che celebra la creatività, l’impegno e l’inclusione dei suoi ragazzi.

L’appuntamento è fissato per domani Sabato 20 Dicembre, presso la prestigiosa Galleria di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, con orario continuato dalle 10:00 alle 20:00.

Un Mercatino che Racconta una Storia. L’evento, ormai una tradizione per la città di Reggio Calabria, offre al pubblico la possibilità di ammirare manufatti unici – oggetti decorativi, accessori e regali – interamente realizzati a mano dai ragazzi con disabilità. Ogni creazione è il frutto dei laboratori AGEDILAB, che rappresentano un fondamentale percorso di crescita, autonomia e valorizzazione del talento.

“Ogni manufatto esposto non è solo un oggetto d’artigianato, ma porta con sé una profonda storia di impegno, dedizione e, soprattutto, di inclusione” afferma lapPresidente di AGEDI ODV Maria Mirella Gangeri. “Invitiamo tutta la cittadinanza a ‘lasciarsi emozionare dalla creatività dei nostri artisti’ e a sostenere attivamente la nostra missione. Quest’anno, la mostra si arricchisce anche dei lavori eseguiti dalle ‘mamme’ che si sono messe in gioco per affiancare e sostenere i loro figli.”

Il Laboratorio artistico vede il contributo e la supervisione della Maestra Tina Nicolò e dei volontari, figure chiave nei laboratori creativi dell’associazione.