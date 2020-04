“Fase 2”, ecco le attività che possono svolgere i bambini

Uno degli aspetti da tenere maggiormente in considerazione nella predisposizione della “Fase 2” è stato quello relativo alla salute psicofisica dei bambini. Il nuovo decreto illustrato dal premier Giuseppe Conte, in vigore dal 4 maggio, sembra permettere determinate uscite per i bambini, da effettuarsi in specifiche condizioni. Proponiamo, di seguito, l’articolo 1 del decreto dalla lettera d) alla lettera f), cioè nella parte in cui viene affrontato l’argomento:

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;



e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco di bambini sono chiuse ove non sia possibile consentirne l’accesso contingentato;

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.