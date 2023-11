Farmacia territoriale, dall’11 dicembre possibile il ritiro dei medicinali presso il Distretto di Serra San Bruno

Sembra essere giunta a conclusione la vicenda relativa alla problematica della Farmacia territoriale. Il commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia, Antonio Battistini, ha infatti adottato con apposita delibera il nuovo regolamento per la consegna di farmaci in distribuzione diretta. Il regolamento prevede l’attivazione del servizio di prenotazione delle terapie farmacologiche (per consentire all’utenza di accedere al Punto distribuzione previa prenotazione); le prenotazioni dedicate ai primi accessi per garantire tempestività di avvio della terapia; l’apertura di Punti di distribuzione periferici. Il servizio sarà attivo dall’11 dicembre: sarà possibile prenotare i farmaci per via telematica (piani.terapeutici@aspvv.it) inviando il piano terapeutico in corso di validità oppure mediante chiamata telefonica al numero 0963.962936.

Per quanto concerne il comprensorio delle Serre, la consegna dei farmaci avverrà ogni lunedì dalle 9.30 alle 12 presso i locali dell’Area distrettuale di via Scrivo.

Nei giorni scorsi, i consiglieri regionali Antonio Lo Schiavo e Raffaele Mammoliti avevano comunicato che, a seguito della presentazione di una specifica interrogazione, il commissario Battistini aveva preso l’impegno di potenziare la Farmacia territoriale allineandola agli standard organizzativi di riferimento anche grazie “a lavori infrastrutturali e, soprattutto, al miglioramento del servizio di distribuzione dei medicinali, che avverrà con il supporto di un’azienda nazionale specializzata nel magazzinaggio farmaceutico, nonché con la riattivazione dei contratti per la fornitura di farmaci, mettendo a disposizione ulteriori significative risorse economiche”.