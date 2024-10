Farmacia Pellicanò Reggio BIC e Vumbaca Mobility Solution insieme per la stagione 2024/25

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic è orgogliosa di annunciare il nuovo sponsor che accompagnerà la compagine reggina nella stagione 2024/25: Vumbaca Mobility Solution.



Vumbaca Mobility Solutions nasce dalla fusione della storica York Auto Vumbaca, attiva nel settore automotive da oltre 50 anni, e di Vumbaca Auto, fondata nel 2021. Con sedi a Reggio Calabria, Locri e Gioia Tauro, l’azienda rappresenta un punto di riferimento per la mobilità in Calabria, offrendo soluzioni moderne e affidabili.

Rappresenta marchi prestigiosi come Ford, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Ford Pro e Fiat Professional, garantendo un’ampia offerta di veicoli nuovi, usati certificati e ricambi originali. I nostri servizi comprendono:

• Vendita auto nuove e usate

• Officina e assistenza tecnica

• Noleggio auto

Con un team qualificato e tecnologie all’avanguardia, Vumbaca Mobility Solutions è pronta a soddisfare ogni esigenza di mobilità per privati e professionisti. È la scelta giusta per chi cerca qualità, affidabilità e innovazione.

Il Titolare, Giuseppe Vumbaca, ha commentato così il nuovo accordo:

“Vumbaca è lieta di aver raggiunto l’accordo di sponsorizzazione con l’associazione sportiva Reggio BIC. Questa partnership unisce due realtà impegnate nell’eccellenza e nell’empowerment della comunità. L’accordo offre a Vumbaca Mobility Solution l’opportunità di sostenere attivamente la Reggio nelle loro imprese sportive, consolidando l’impegno nel promuovere valori di inclusione, determinazione ed eccellenza nello sport. Quest’anno siamo entusiasti di fregiare anche la maglia della Farmacia Pellicanò RC BIC”.