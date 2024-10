Farmacia Pellicanò Reggio Bic e Fisiosanisport insieme per il benessere degli atleti

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic annuncia una nuova partnership per la stagione 2024-2025 con il Centro medico Fisiosanisport, leader nella riabilitazione fisioterapica a Reggio Calabria.

Fondato nel 1974, il Fisiosanisport si è affermato come un punto di riferimento in Calabria per la fisioterapia e la riabilitazione sportiva. Il Centro offre trattamenti specializzati per la patologia della colonna vertebrale, la riabilitazione post-traumatica e post-operatoria. Tra le attrezzature all’avanguardia disponibili, il centro utilizza laserterapia di potenza, tecarterapia di ultima generazione, trazioni cervicali, dorsali e lombari, ultrasuoni, e magnetoterapia.

Grazie a questa collaborazione, gli atleti della Reggio Bic avranno accesso privilegiato a queste strutture per terapie riabilitative e controlli medici, assicurando così il miglior supporto possibile per la loro condizione fisica durante il campionato di Serie A.

L’amministratore unico di Fisiosanisport, Luca Valerio Radicati, ha dichiarato:

“Siamo orgogliosi di essere il Medical Sponsor della Reggio Bic per questa stagione. Da 45 anni, ci impegniamo a offrire trattamenti riabilitativi all’avanguardia in Calabria. Questa collaborazione ci permette di condividere la nostra esperienza e tecnologia con la squadra, supportandola al meglio nel campionato.