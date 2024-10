Farmacia Pellicanò e Elevate Fitacademy ancora insieme per la stagione 24/25

Anche in questa stagione si rinnova ancora la partnership tra Farmacia Pellicanò Reggio Bic ed Elevate Fitacademy.



La compagine reggina usufruirà della palestra reggina ormai punto di riferimento degli sportivi e di gran parte delle società sportive locali.

Un connubio ormai indissolubile che va avanti da tanto tempo, ma soprattutto un luogo dove ci si sente a casa e, caratteristica fondamentale, senza alcuna barriera architettonica, pensato proprio a beneficio di tutti.

La Responsabile, Carla Riggio, ha commentato così il rinnovo della partnership:

“Siamo felici di annunciare che anche per la stagione 2024/2025 la nostra palestra ospiterà gli allenamenti della Reggio Calabria BIC Basket in Carrozzina che ci rappresenta nella massima serie del campionato e anche in Nazionale.

Siamo orgogliosi di supportare atleti che dimostrano ogni giorno forza, determinazione e passione per lo sport. E ringraziamo tutto il team della Farmacia Pellicanò Reggio Bic per la fiducia rinnovata.”

Siamo entusiasti di proseguire la collaborazione e non vediamo l’ora di affrontare insieme una stagione ricca di sfide e successi!”