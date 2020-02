Farmacia del Catanzarese regala Amuchina ai clienti: il Codacons la premia

La Farmacia Corrado di Soveria Simeri si è aggiudicata il riconoscimento “OK Codacons”, un bollino di affidabilità che premia la qualità del servizio reso ai clienti.

“Riteniamo di dover premiare chi ha deciso di fornire gratis ai Consumatori una soluzione di disinfettante, preparata seguendo la preparazione ufficiale consigliata dall’Oms”: questa la motivazione.

“Un contributo concreto per superare la fobia. Mentre tanti speculano sulla paura – si legge nella nota diffusa dal Codacons – c’è chi si adopera nell’interesse dei consumatori. Il riconoscimento mira a sottolineare un esempio positivo, utile anche ad innescare una gara di solidarietà per fronteggiare vergognose truffe ed abusi. Approfittando della paura, infatti, molti sciacalli sono entrati in azione.

Su Amazon, ad esempio, Amuchina e mascherine hanno raggiunto prezzi incredibili tanto che dopo la nostra denuncia la Guardia di Finanza ha effettuato un accesso presso i depositi italiani della società di e-commerce per individuare gli speculatori. In Calabria, invece, una farmacia ha inteso offrire una risposta alla psicosi di questi giorni ed ha innescato una virtuosa gara di solidarietà. Mentre si fanno affari sulla paura – conclude la nota del Codacons – in Calabria si registrano modelli positivi, come la Farmacia Corrado, da imitare ed esportare. Questa è la Calabria che ci piace”.