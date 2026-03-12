Farmaci oncologici rubati a Melito, Irto (PD): “Colpito il diritto alla cura delle persone più deboli”

“Il furto di farmaci oncologici destinati ai malati di cancro è un fatto gravissimo, che colpisce direttamente le persone più fragili e indebolisce la fiducia dei cittadini nel sistema sanitario pubblico”. Lo afferma il senatore Nicola Irto, Segretario del PD Calabria, nel commentare l’operazione che ha portato ad arresti per il furto di medicinali ad alto costo dalla farmacia dell’ospedale “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo, per un valore stimato di oltre 1,2 milioni di euro.

“Si tratta di farmaci oncologici e biologici salvavita – prosegue Irto – sottratti da una struttura pubblica e destinati a pazienti in cura contro il cancro. È un gesto di gravità assoluta, perché colpisce il patrimonio della sanità pubblica e soprattutto il diritto alla cura delle persone più deboli”. “Un plauso – precisa Irto – alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli, e ai carabinieri che hanno condotto l’indagine e individuato i responsabili di questa attività criminale”. “Il contrasto a tali fenomeni deve essere continuo. È indispensabile rafforzare la vigilanza, per evitare – conclude Irto – che si ripetano simili vicende, inaccettabili”.