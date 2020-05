Farmaci non prescritti causano la morte di una paziente psichiatrica: arrestati due infermieri

Nella serata di ieri, al termine di complesse e articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, gli investigatori della Squadra Mobile hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di una misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria il 18 maggio nei confronti di due soggetti, ritenuti responsabili di omicidio preterintenzionale aggravato, falsità in atto pubblico, peculato, truffa aggravata ai danni del Ministero della Sanità e false attestazioni della loro presenza in servizio all’interno dell’ospedale.

Le indagini svolte dalla Sezione Reati contro la persona della Squadra Mobile di Reggio Calabria – con il coordinamento del procuratore Vicario Gerardo Dominijanni e del sostituto procuratore Nicola De Caria – hanno preso le mosse dall’improvviso decesso di una donna di 41 anni, avvenuto il 24 febbraio 2018 all’interno del Reparto di Psichiatria del G.O.M. di Reggio Calabria dove la paziente era ricoverata per sindrome bipolare, su consiglio del proprio medico specialista, da quattro giorni.

Dalla cartella clinica e dal diario infermieristico, dalle dichiarazioni rese a seguito del decesso dal Personale sanitario che aveva in cura la paziente e dalle informazioni dei parenti, era emerso che la donna versava in condizioni di benessere durante la sua degenza in ospedale [a parte alcuni episodi di insonnia e incontinenza] e non mostrava particolari problematiche di salute fisica.

Gli accertamenti svolti hanno consentito di verificare che lo stato di agitazione, l’iperattività e l’insonnia avevano reso difficoltosa la gestione della paziente da parte dei medici e degli infermieri del Reparto di Psichiatria, costantemente impegnati a far fronte alle richieste della donna o ad impedirle alcuni comportanti legali alla malattia psicotica da cui era affetta.

A seguito di ciò la ricostruzione operata consente di ritenere che durante la notte del 24 febbraio 2018, a causa dei suoi problemi di incontinenza, la paziente avesse richiesto più volte l’intervento degli infermieri, i quali infastiditi dalle sue insistenze le somministravano, in assenza di qualsiasi consulto medico, una dose massiccia di psicofarmaci che hanno portato alla morte della degente.

I consulenti medico-legali della Procura della Repubblica hanno accertato che la morte della donna era stata determinata dalla somministrazione di un farmaco avvenuta nel corso della notte non prescritto in cartella clinica, né annotato nel diario infermieristico e né portato a conoscenza dei medici che avevano in cura la donna, compreso il medico di turno reperibile. L’interazione del farmaco somministrato clandestinamente nel cuore della notte dagli infermieri con quello somministrato dal medico, ignaro di tutto, la mattina seguente, ha determinato l’insorgenza di una depressione cardiorespiratoria e la successiva catena di eventi che hanno condotto alla morte della paziente.

Peraltro la rilevantissima circostanza della somministrazione di una dose eccessiva di psicofarmaci è emersa anche da alcuni messaggi vocali che la mattina del 24 febbraio 2018, la vittima aveva inviato a parenti ed amici ai quali aveva comunicato che durante la notte gli infermieri le avevano somministrato cento gocce di uno psicofarmaco.

È emerso inoltre come i due infermieri si appropriassero indebitamente dei farmaci e presidi ospedalieri, in parte rinvenuti nel corso di alcune perquisizioni domiciliari nei confronti degli arrestati, per destinarli alla collaterale attività infermieristica da loro svolta presso il domicilio di soggetti bisognosi di cure, senza ottenere alcuna autorizzazione dall’Azienda sanitaria per lo svolgimento dell’attività extra lavorativa.

Le indagini hanno portato alla luce ulteriori condotte ascrivibili al reato di truffa aggravata ai danni dello Stato consumata in concorso dai due infermieri che attestavano falsamente la loro presenza in servizio mediante la timbratura del cartellino elettronico marcatempo.

I due sono anche indagati [a piede libero] per esercizio abusivo della professione medica, perché avrebbero prescritto e fornito a soggetti che avevano bisogno di cure, vari medicinali tra i quali psicofarmaci.