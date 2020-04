“Farete un brutta fine, peraltro meritata”: nuovo vergognoso editoriale contro il Sud di Vittorio Feltri

“Attenzione, manutengoli ingordi, a non tirare troppo la corda poiché correte il pericolo di rompere il giochino che fino ad ora vi ha consentito di ciucciare tanti quattrini dalle nostre tasche di instancabili lavoratori. Noi senza di voi campiamo alla grande, voi senza di noi andate a ramengo. Datevi una regolata o farete una brutta fine, per altro meritata”.



L’agghiacciante conclusione dell’editoriale di Vittorio Feltri (leggi qui) ha scatenato una marea di reazioni da parte di persone indignate per la nuova “sparata” del direttore di “Libero”. Non è la prima volta, infatti, che Feltri si lascia andare ad uscite imbarazzanti, tanto che l’Ordine dei giornalisti ha già avanzato a marzo la richiesta di sospensione per un articolo riguardante l’avanzata del Coronavirus al Sud.

Riteniamo che queste frasi si commentino da sole e non aggiungiamo altro, ma è giusto che tutti gli italiani sappiano con chi hanno a che fare.